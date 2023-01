Nardella a Parigi: "Vorrei riunire i sindaci di centrosinistra a Firenze"

Il sindaco Dario Nardella, anche in qualità di presidente di Eurocities, ha svolto ieri una breve missione istituzionale a Parigi.

In occasione della missione Nardella ha incontrato la sindaca Anne Hidalgo. Presenti all’incontro anche il direttore generale Giacomo Parenti e l’assessore alle relazioni internazionali Arnaud Ngatcha.

Hidalgo e Nardella si sono confrontati sui principali temi politici locali e nazionali che riguardano Italia e Francia. “Ho condiviso con la collega Hidalgo l’idea di riunire a Firenze a settembre tutti i principali sindaci dei partiti di sinistra e centrosinistra europei - ha dichiarato Nardella -. C’è bisogno di una grande e inedita risposta delle forze riformiste e progressiste europee ai populismi che crescono nei paesi del continente e alimentano posizioni conservatrici estreme a destra e a sinistra e istanze antieuropee”. “Firenze sarà la culla di un nuovo vasto movimento paneuropeo di leader locali che governano le principali città del continente. L’obiettivo è quello di rivoluzionare un’idea vecchia e perdente di politica centralizzata, dando forza ai territori e alle città, dove le sfide globali come la lotta alle diseguaglianze sociali, la tutela dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile diventano realtà, Hidalgo rappresenta una delle personalità più capaci e rilevanti della sinistra europea e con lei chiameremo a raccolta le migliori energie”.

Con Hidalgo il sindaco Nardella ha discusso le politiche ambientali poste in essere dalle due città, Parigi e Firenze, per la riduzione dell’inquinamento e il contrasto all’innalzamento della temperatura. I due hanno in particolare condiviso la necessità di realizzare sempre più interventi di forestazione urbana e di riduzione del traffico attraverso la selezione dei veicoli più inquinanti. Nardella ha illustrato alla sindaca di Parigi la problematica dello sforamento dei limiti di biossido di azoto registrato nell’area urbana fiorentina e le possibili azioni mirate a ridurre lo smog e potenziare l’uso del trasporto pubblico. “Abbiamo parlato anche della gestione del trasporto pubblico locale nelle nostre due città e in particolare quello relativo alla tramvia di Firenze - aggiunge Nardella - in considerazione del fatto che abbiamo in comune lo stesso gestore, ovvero il gruppo francese RATP, che a Firenze detiene il 100% della società di gestione delle tramvie GEST”.

“Firenze e Parigi, conclude Nardella, condividono le stesse politiche in tema di sostenibilità ambientale e per questo collaboreremo sempre più intensamente per condividere esperienze e migliorare le nostre azioni su mobilità, trasporti e ambiente. Nei prossimi mesi i due assessori all’ambiente delle due città si incontreranno per un confronto approfondito”.

Durante la visita parigina il sindaco ha incontrato il direttore del Tour de France, Christian Proudhomme, e il suo team per fare il punto sulla grand depart di Firenze - Emilia Romagna del 2024 e sulla programmazione degli eventi di avvicinamento.

“Abbiamo condiviso con il gruppo di Proudhomme - ha spiegato Nardella - l’idea di realizzare un anno di eventi da qui alla metà del 2024 dedicati non solo al tour ma anche al ciclismo in generale e a tutte le politiche pubbliche di promozione della bici. Realizzeremo a Firenze, in accordo con i promotori del Tour, gli “Stati generali della bici”, un evento internazionale dedicato alle due ruote e declinato in tutte le diverse attività, da quella agonistica sportiva, a quella amatoriale, dalla mobilità ciclabile nelle città al cicloturismo. Inviteremo a Firenze tutti i principali protagonisti: sportivi, associazioni, esperti. Sarà una importante tappa di avvicinamento all’edizione del 2024 della Grande Boucle, nel segno della promozione della cultura della bici”. “Vogliamo fare di Firenze la capitale italiana della bici, grazie alla nostra storia di grandi campioni come Bartali, Nencini e Martini, e alle nostre politiche a favore dell’uso della bici come il bikesharing e il progetto della bicipolitana con le piste ciclabili” ha concluso il sindaco.