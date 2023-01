Rifiuti e auto abbandonati, multe a Porta Pisana, Pontorme Villanuova

L’abbandono illecito dei rifiuti è da sempre al centro dell’azione di contrasto messa in campo da tempo da amministrazione comunale di Empoli e Alia Servizi Ambientali SpA. Un fenomeno ancora troppo visibile.

Mensilmente viene dato un report per mettere a conoscenza la cittadinanza di quello che viene fatto a beneficio di tutta la comunità.

La squadra comunale insieme agli ispettori ambientali di Alia e agli agenti della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, con costanza e pazienza, riescono a scoraggiare almeno in parte la presenza di questo fenomeno.

Nel mese di novembre 2022, gli agenti di Polizia Municipale, hanno elevato 2 sanzioni al Regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti e del servizio di gestione integrata del Comune di Empoli; art. 44, per abbandono di un sacchetto contenente rifiuti indifferenziati sul suolo pubblico nei pressi di Porta Pisana.

Entrambe le sanzioni sono state emesse a un cittadino residente in Empoli, durante un pattugliamento organizzato per la prevenzione degli abbandoni dei rifiuti.

Nel mese di dicembre 2022 sono state emesse le seguenti sanzioni: 2 verbali di accertata violazione amministrativa per abbandono di rifiuti indifferenziati in via Pratella (Pontorme) e in via di Prunecchio di 600 euro e 1 verbale di accertata violazione amministrativa per abbandono di un veicolo a motore in via della Serpa a Villanuova di 1666,67 euro.

Riguardo invece l’attività degli ispettori ambientali sull’intero territorio comunale, nel mese di novembre 2022, ha prodotto 143 controlli e verifiche, 59 ispezioni e 2 verbali nei confronti dei trasgressori. Nel mese di dicembre 2022 sono stati effettuati 92 controlli e verifiche, 61 ispezioni e 3 verbali.

"Chiudiamo un anno, il 2022, in cui attenzione, attività di controllo e contrasto al fenomeno degli abbandoni dei rifiuti, non si sono mai fermati, anzi. Il lavoro costante da parte degli ispettori ambientali di Alia, degli agenti della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, degli addetti dell’ufficio ambiente comunale che ricevono quotidianamente le segnalazioni da parte dei cittadini, si è intensificato. Ma non basta. Il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti è ancora troppo visibile e ce ne rendiamo conto; per questo riusciremo a fare di più per il bene della nostra città e comunità con il massimo impegno", ha affermato Massimo Marconcini, assessore all’ambiente del Comune di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa