Caos a Rio, si dimettono 9 consiglieri: sindaco sfiduciato, arriva il commissario prefettizio

Otto consiglieri comunali su dodici hanno presentato le dimissioni. Succede nel comune di Rio, all'Isola d'Elba. E ora il prefetto di Livorno ha disposto la sospensione per novanta giorni dell'organo consiliare.

Subbuglio dunque a Rio, dove il sindaco Marco Corsini risulta ormai decaduto. La spaccatura della maggioranza è nata sul progetto di affidamento del porto turistico a un privato.

Stando a quanto riporta la prefettura livornese "in attesa del decreto di scioglimento del Ministro dell'Interno con il quale verrà nominato il Commissario straordinario, il prefetto ha individuato il viceprefetto in quiescenza Girolamo Roberto Maria Bonfissuto, già in servizio presso la prefettura di Livorno, quale commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente".