Saint-Gobain Italia ottiene la certificazione top employer per il decimo anno consecutivo

Saint-Gobain Italia, leader nell’edilizia sostenibile e presente a Pisa con lo storico stabilimento Saint-Gobain Glass, ha ottenuto la certificazione Top Employer 2023.

Top Employers Institute ha appena reso noti i risultati di quest’anno relativi alle migliori aziende in ambito HR in Italia, includendo per il 10° anno consecutivo Saint-Gobain Italia tra le aziende selezionate e certificate.

Top Employers Institute dal 1991 certifica le migliori aziende al mondo in ambito risorse umane, analizzando oltre 400 best practices che riguardano le strategie e le politiche HR, raggruppate in 6 categorie: Steer and Shape (che esplorano le strategie aziendali dalla prospettiva del dipendente), Attract, Develop and Engage (che coinvolgono l’esperienza del dipendente) e, infine, Unit (focalizzata sui temi che uniscono i dipendenti e che creano un senso di appartenenza all’organizzazione).

In perfetta sintonia con il resto del gruppo, la certificazione italiana ha raggiunto un ottimo punteggio, soprattutto grazie ai consistenti progressi nelle categorie:

Develop, su temi quali sviluppo performance e carriere;

Engage, in particolare sul benessere sul posto di lavoro e i riconoscimenti ai dipendenti;

Unit, con focus sulla diversità e l’inclusione, la sostenibilità, l’integrità e l’Etica.

“L’attenzione ai collaboratori è per Saint-Gobain uno dei capisaldi fondamentali e una pratica ben consolidata in ogni momento della nostra vita d’impresa. Da sempre siamo impegnati a valorizzare i nostri dipendenti, che sono indubbiamente il cuore nevralgico per lo sviluppo del Gruppo – ha commentato Gaetano Terrasini, CEO di

Saint-Gobain in Italia. Investire in formazione, aiutare ciascuno ad esprimere il proprio potenziale e creare le migliori condizioni di lavoro in tutti i nostri ambienti sono pratiche che perseguiamo costantemente e con il massimo impegno, puntando a migliorare ogni giorno”.

Grazie ai 40 Paesi premiati a livello locale – a cui si sono aggiunti Perù e Singapore rispetto al 2022 –, il Gruppo Saint-Gobain ha conseguito per l’8° anno consecutivo anche la certificazione Top Employer Global, entrando a far parte delle organizzazioni che hanno ottenuto questo importante riconoscimento, solo 15 in tutto il mondo.

Il Gruppo è stato inoltre certificato Top Employer Europe 2023.

Fonte: Ufficio Stampa