Un incontro con le famiglie per spiegare rischi e opportunità del web

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa chiama a raccolta i giovani e le loro famiglie per l’incontro pubblico che giovedì 19 alle 17,30 si terrà nella biblioteca comunale di via Roma.

Nell’ambito del progetto “Generazioni in rete”, l’iniziativa “Navigare informati” si propone di riflettere, in forma di dialogo aperto alle famiglie, sulle opportunità e i rischi della rete.

Nel corso del pomeriggio, introdotto dall'assessora alle Politiche sociali Elisabetta Masti e dal consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili Duccio Becattini, alcuni operatori di strada della Cooperativa sociale Coop21 interverranno per presentare il servizio di educativa di strada ed il punto di vista dei ragazzi sull'utilizzo della rete. Il programma della serata prevede anche il coinvolgimento di alcuni esperti di Ebico Cooperativa sociale per un confronto sui rischi connessi all'uso di internet e su possibili strategie educative. L’iniziativa nasce da un progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della famiglia. Info Coop21 cooperativa sociale, tel. 055 630089, info@coop21.it www.coop21.it.

L’evento si inquadra nel programma di iniziative che il Comune di San Casciano in Val di Pesa organizza a sostegno della genitorialità costituito da un ciclo di incontri e attività condotti da professionisti dell’educazione, quali pedagogisti, psicologi, sociologi, che si terranno nel corso dell’anno.