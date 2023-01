Nasce il comitato Elly Schlein in Alta Val di Cecina

Anche in Alta Val di Cecina si è costituito un comitato per sostenere la candidatura di Elly Schlein come Segretaria Nazionale del Partito Democratico. Più che come persone iscritte ad un partito, ma come persone che si riconoscono e si sentono profondamente appartenenti alle idee del centro sinistra, riteniamo fondamentale promuovere tutte le azioni necessarie per far sì che Elly Schlein possa essere eletta segretaria del PD.

Questa volontà di supportare la Mozione Schlein non nasce dalla volontà di schierarsi con una corrente piuttosto che con un’altra, ma perché riteniamo che su alcuni temi, che devono essere necessariamente i temi della sinistra italiana, non si possa più aspettare.

Primo fra tutti è il lavoro. Un partito di sinistra deve guardare e porre rimedio alla oramai quasi cronica precarietà del mondo del lavoro, soprattutto quello giovanile, e risolvere la piaga dei salari troppo bassi, portando avanti la sacrosanta battaglia per il salario minimo. Un partito di sinistra deve dare la possibilità a ogni ragazzo e ragazza di poter seguire il percorso di studio che vuole e successivamente non dover essere costretto a scegliere fra un tirocinio sottopagato o lasciare la propria casa in cerca di fortuna in altre città. Si deve riconoscere il diritto al lavoro, come dice la nostra Costituzione, come il diritto fondamentale della nostra Repubblica e come imprescindibile requisito per garantire la dignità delle persone. Un lavoro che sia accessibile a tutti e tutte e che possa veramente garantire una vita serena.

Altro tema è quello dell’ambiente. Per troppo tempo si è fatto finta di non vedere cosa ci stava succedendo intorno. La transizione ecologica, in tutte le sue forme ed aspetti, non è più rimandabile. Si deve smettere di vederla come una possibilità, ma deve essere un imperativo che dobbiamo realizzare non solo per noi, ma anche per tutti coloro che verranno dopo di noi.

Il tema della lotta alle disuguaglianze e dei diritti non è solamente una battaglia ideologica o una bandiera da sventolare in occasione delle varie tornate elettorali. La lotta alle disuguaglianze e la lotta per dare a tutti i medesimi diritti è la battaglia per far sì che si possa attuare pienamente quanto detto nell’articolo 3 della Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Questi sono solo alcuni dei motivi per cui abbiamo deciso di costituire il Comitato in Alta Val di Cecina di cui fanno parte: Lorenzo Lazzerini, come Coordinatore, Massimo Malfetti, Rino Bellucci, Alessandra Luisini, Massimo Gazzarri, Bianchi Silvia, Salvini Eleonora, Oriano Chiellini, Claudio Bianchi, Samuele Pazzagli e Giulia Gistri. Tutti coloro che vorranno aderire al comitato potranno scrivere all’indirizzo mail organizzazione@partedanoipisa.org, specificando nome, cognome, numero di telefono e comune di residenza.

Fonte: Ufficio stampa