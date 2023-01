Raduno Westie e Scottish per la benedizione degli animali a San Vivaldo

Anche quest'anno il 22 gennaio, in occasione della ricorrenza di Sant’ Antonio Abate protettore degli animali, si terrà nel bellissimo Convento di San Vivaldo a Montaione, per il terzo anno con una pausa per la pandemia, il raduno organizzato dal gruppo facebook "Il giardino incantato Westie e Scottish".

Gli amanti delle due razze terrier saranno ospiti del convento e degli amministratori del gruppo, il certaldese Massimiliano Cameli e la fiorentina Tania Suisola, ma il vero artefice della giornata sarà come sempre Frate Stefano, che fin dal primo raduno ha preso a cuore la manifestazione, organizzando la Santa Messa, in cui verranno lette alcune preghiere per gli amici a quattro zampe, e la benedizione finale.

Dopo la Santa Messa i partecipanti, e i loro amici a quattro zampe, pranzeranno nel convento grazie alle specialità preparate dalle bravissime volontarie e per finire ci sarà una passeggiata nella campagna circostante.

Quest’anno si aspettano circa 50 persone e più di 20 cani per una bellissima e rumorosissima compagnia, con ospiti provenienti anche fuori dalla Toscana.

Un plauso a tutti i frati e i volontari che con queste manifestazioni e tante attività per grandi e piccoli contribuiscono a far conoscere questo magnifico luogo.

Questa ricorrenza è una tappa degli eventi che Massimiliano e Tania organizzano da alcuni anni per far incontrare gli amanti delle due razze nel cuore della Toscana.

Oltre che la Santa Messa per Sant’Antonio Abate viene, oramai da sei anni, organizzato anche un raduno di primavera nei dintorni di Certaldo e Valdelsa e per Natale il "Westie e Scottish Natale" a Firenze con partecipanti da molte regioni d’Italia."