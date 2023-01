Arte, prorogata la mostra di Marta Roberti a Santa Croce

La mostra di Marta Roberti Cose che non accaddero mai ma che sempre sono allestita presso il Centro Espositivo Villa Pacchiani di Santa Croce sull’Arno rimarrà aperta al pubblico fino a sabato 18 febbraio.

La mostra costituisce l’occasione di approfondire plasticamente la ricerca di Marta Roberti, vincitrice della decima edizione del Premio Santa Croce grafica (2021), che si manifesta in disegni e installazioni, video animazioni disegnate a mano, videoproiezioni e luce e si fonda su una visione del mondo che vede l’essere umano in un profondo e mistico legame con il mondo animale e vegetale in un costante rapporto vitale e generativo e in un processo continuo di metamorfosi delle specie.

La proroga della mostra e la realizzazione del catalogo sono stati resi possibili grazie alla collaborazione di z2o Sara Zanin Gallery – Roma.

