Arrestato il figlio di Cristiano Lucarelli, è accusato di violenza sessuale

Un 22enne e un 23enne sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo su una giovane studentessa statunitense. Il 23enne in questione è Mattia Lucarelli, calciatore del Livorno e figlio della bandiera livornese Cristiano Lucarelli, ex attaccante.

I fatti risalirebbero al marzo 2022 e sarebbero avvenuti a Milano. Oggi, venerdì 20 gennaio, la polizia milanese ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per Lucarelli e un 22enne.

Al termine di una serata trascorsa in discoteca con delle amiche, la giovane statunitense aveva accettato un passaggio in auto da cinque giovani che, invece di raccompagnarla a casa, l'hanno condotta in un appartamento. In quell'abitazione in centro città, la ragazza sarebbe stata costretta dal gruppo a subire la violenza commessa, in particolare, dai due italiani destinatari del provvedimento di custodia cautelare eseguito con la collaborazione della squadra Mobile della questura di Livorno.