Blitz degli attivisti di Ultima Generazione a Firenze, imbrattata la sede del Mef

Blitz degli attivisti di Ultima Generazione a Firenze nelle prime ore di questa mattina, dove è stata imbrattata con della vernice la sede regionale del ministero dell'Economia. Tre attivisti, poco dopo le 8, hanno utilizzato due estintori pieni di vernice lavabile arancione e gialla e, dopo aver imbrattato la facciata si sono seduti di fronte alla sede del Mef mostrando uno striscione con scritto "Stop sussidi ai fossili". Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Gli attivisti per il clima hanno affermato che con il gesto, "si è voluto denunciare la complicità tra decisori politici e multinazionali del fossile, che godono di sussidi pubblici diretti e indiretti per attività estrattive". Davanti ad episodi climatici gravissimi, aggiunge una delle attiviste, "con questa nostra azione oggi abbiamo deciso di sanzionare il Mef perché, nonostante l'evidenza della gravità della situazione, il nostro governo continua a spendere miliardi di soldi pubblici per finanziare le macro aziende del fossile". Non c'è più tempo, hanno affermato, "il nostro è un grido di aiuto, vogliamo che i politici ci ascoltino".