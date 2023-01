Difendersi dalle truffe, i carabinieri incontrano i cittadini all'Isola d'Elba

I militari della Stazione di Rio hanno allestito uno stand informativo ed incontrato un folto numero di cittadini della terza età presso la sala conferenze del Parco Minerario di Rio, sede dell’associazione Uniparco – Università del tempo libero, richiamando l’attenzione e fornendo preziosi consigli su come difendersi dai malintenzionati, distribuendo nell’occasione pratici opuscoli informativi.

L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata ed i presenti hanno rivolto numerose domande al Comandante della Stazione Carabinieri in particolare per conoscere quali debbano essere i comportamenti da adottare per evitare di cadere nella rete dei potenziali truffatori. Oltre al danno economico che comporta, dietro a ogni caso di truffa o raggiro esistono delle conseguenze più o meno pesanti che possono anche compromettere autonomia e socializzazione e che gravano non solo sulla vittima, psicologicamente indebolita e vulnerabile, ma anche sui familiari.

Da qui nasce l’iniziativa del Comando Provinciale di Livorno che, attraverso la capillare rete di presidi sul territorio, sta svolgendo una campagna informativa, rivolta in particolare agli anziani, informandoli sulle modalità attraverso le quali le truffe sono attuate e fornendo appropriati consigli affinché possano difendersi dalle tecniche ingannatrici utilizzate dai malviventi. Gli incontri proseguiranno non solo sull’Isola d’Elba ma su tutto il territorio provinciale.

Fonte: Carabinieri Comando Provinciale di Livorno