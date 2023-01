Incendio in un appartamento a Portoferraio, palazzina evacuata

Incendio nella tarda serata di oggi in un appartamento di una palazzina a due piani a Portoferraio, in via Einaudi. Le fiamme, partite intorno alle 18, hanno provocato la temporanea evacuazione dell'immobile per consentire le operazioni di spegnimento e di bonifica dei vigili del fuoco che, al termine, hanno dichiarato l'appartamento inagibile. Soccorso dai sanitari del 118 un uomo di 33 anni, inquilino dell'appartamento, che in seguito ha rifiutato il ricovero in ospedale.

Secondo gli accertamenti dei vigili del fuoco, sul posto con i carabinieri, l'incendio sarebbe stato scaturito da una perdita di liquido da un contenitore di bioetanolo che serviva per alimentare una stufa di un'abitazione al primo piano.