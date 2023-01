Trofeo nazionale di nuoto 'Città di Massarosa', tre vittorie per Tnt Empoli

Tre vittorie empolesi al 16° trofeo nazionale di nuoto 'Città di Massarosa' aperto a tutte le categorie eccetto quella Esordienti. La società biancazzurra, giunta decima con 73 punti nella classifica generale 'Unica', ha anche centrato una medaglia d'argento e cinque di bronzo.

I successi per la squadra del presidente Giovanni Pistelli sono stati acquisiti in campo femminile con Tiarè Rebecca Bellucci (classe 2004) sui 50 e 100 farfalla, mentre la pari età Ester Iula ha intascato i 100 dorso. La seconda posizione, invece, è stata ottenuta nella sessione maschile tramite Andrea Nania (nato nel 2007) sui 200 misti. Lo stesso atleta ha colto la terza piazza nei 400 misti, come il coetaneo Andrea Leonardo Doccini sui 200 farfalla. Nelle gare riservate alle donne hanno meritato il gradino più basso del podio le diciottenni Viola Masotti nei 50 farfalla e Noemi Fiaschi sui 100 rana, oltre a Ester Iula nei 100 farfalla.

Per il T.N.T. Empoli sono scesi in acqua altri quindici portacolori: Ginevra Barnini, Silvia Maioli Bianconi, Emilia Borselli, Stefano Borzellino, Marco Buti, Kevin Cortini, Mattia Firenzuoli, Vittoria Giovannetti, Leonardo Mancini, Mattia Merighi, Giuditta Pagli, Chiara Russetti, Nassim Salamate, Anita Savino e Lavinia Savino. Quindi, nella 2 a prova di qualificazione al campionato regionale invernale 'Esordienti A' svoltasi a Calenzano, il miglior risultato è stato di Ginevra Lavezzo (2011), terza sui 50 dorso.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli