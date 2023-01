ITIS G. Marconi e TIM, al via il percorso scolastico di Telecomunicazioni sul tema 'optic fiber'

ITIS G. Marconi, in collaborazione con TIM, avvia il percorso scolastico di Telecomunicazioni sul tema “optic fiber”. La collaborazione scuola-azienda si svolgerà in due giornate operative (24 gennaio e 1 febbraio), rivolte agli alunni delle classi IV e V dell’indirizzo Telecomunicazioni. Il programma prevede momenti di operatività degli studenti che potranno apprendere le tecniche di “illuminazione” di un cavo in fibra ottica e verifica della presenza del segnale. Sotto la guida esperta dei tecnici TIM verrà quindi effettuata una simulazione di guasto, con spiegazione delle modalità di localizzazione e di giunzione delle fibre danneggiate. Le attività si terranno in aula, nei laboratori dell'Istituto. Il percorso proseguirà nei prossimi mesi con una visita agli impianti TIM della Figuretta. Tale collaborazione si inquadra in uno stretto legame tra scuola e azienda volto a integrare e completare le competenze degli studenti in uscita dal percorso scolastico. Al termine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza

Fonte: Ufficio Stampa