La municipale festeggia il patrono e saluta monsignor Migliavacca

Venerdì 20 Gennaio, la polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, ha ricordato il Santo Patrono San Sebastiano Martire, con una cerimonia tenutasi a Certaldo Alto. Nella mattinata il personale della municipale ha partecipato alla Santa Messa nella Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo, presieduta dal vescovo Andrea Migliavacca, amministratore apostolico della Diocesi di San Miniato e vescovo della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, alla presenza delle massime autorità locali, animata dalla Corale della Polizia Municipale. Erano presenti numerosi rappresentanti delle forze dell’ordine, sindaci e rappresentanti delle amministrazioni comunali degli undici comuni dell’Unione dei Comuni con i rispettivi gonfaloni.

Dopo gli anni dell’emergenza sanitaria, quest’anno, i festeggiamenti si sono svolti nuovamente alla presenza dei famigliari del personale polizia municipale, di vari ospiti e cittadini giunti a Certaldo nella ormai tradizionale festa.

Il comandante della polizia dell’Unione dei Comuni Massimo Luschi, prendendo la parola al termine della celebrazione, ha ricordato l’importanza della cerimonia.

"Un sincero grazie ai miei colleghi, uomini e donne che prestano servizio nella nostra Polizia Municipale, alcuni da anni altri arrivati da pochi mesi tra noi. I tre anni che ci lasciamo alle spalle sono stati decisamente complicati e difficoltosi per l’emergenza sanitaria che ha travolto tutto il mondo scompaginando e cambiando notevolmente il nostro quotidiano operare, cosa rimasta però sempre invariata la dedizione quotidiana di tutto il nostro personale nell’aiutare la cittadinanza in ogni circostanza. I numeri, le statistiche, i resoconti delle attività, che solitamente vengono stilati a fine anno non sempre a pieno riescono a riassumere il nostro lavoro; so, e ben conosco il valore e i sacrifici del personale che ho l’onore di dirigere, pertanto mi voglio solo e soltanto soffermare sulla parola, grazie! Che dal cuore voglio esprimere ai miei colleghi e ai loro familiari"

Al termine della Santa Messa Mauro Daini, da pochi mesi Comandante Territoriale di Montelupo Fiorentino ha proclamato la Preghiera di San Sebastiano.

Il Comandante Luschi e tutto il personale hanno salutato con grande calore monsignor Migliavacca destinato dal Santo Padre a nuova sede episcopale in Arezzo e che tra poche settimane dopo sette anni lascerà definitivamente la guida della Diocesi di San Miniato, "la cerimonia di oggi – ha affermato Luschi – è anche una bella occasione per salutare don Andrea come tutti noi amichevolmente lo chiamiamo e come ama essere chiamato, che dopo anni lascerà il nostro territorio, desidero ringraziarlo per la sua sempre paterna vicinanza e per le belle parole di incoraggiamento che sempre ha rivolto ad ognuno di noi, nei nostri svariati incontri; grazie per la sua sempre puntuale e calorosa vicinanza!"

È stato fatto dono al vescovo di un corredo di vasi sacri da altare con dipinto lo stemma episcopale di monsignor Migliavacca tipici della ceramica locale.

Al ringraziamento del comandante Luschi si aggiunge quello di Paolo Masetti, sindaco delegato alla polizia municipale per l'Unione dei Comuni: "La cerimonia del patrono della Polizia Municipale è un bel momento di coesione del corpo e un’occasione per ringraziare ufficiali e agenti, guidati dal comandante Massimo Luschi, per il grande lavoro che viene svolto quotidianamente sul territorio con competenza, professionalità e passione. Un impegno non sempre facile per la complessità della funzione, che espone a rischi di non poco conto e che è essenziale per il funzionamento delle nostre comunità e per il rispetto del vivere civile. Un grande grazie quindi insieme all’impegno per valorizzare sempre di più la Polizia Municipale, componente strategica dell’unione dei comuni".

Durante l’omelia il Vescovo di San Miniato ha esortato i presenti con queste parole: "Volentieri ho partecipato alle celebrazioni in onore di San Sebastiano, ho presieduto la Santa Messa di quest'oggi per esprimere il mio ringraziamento a tutto il Corpo della Polizia Municipale dell'Unione degli undici comuni, con l'augurio che il loro lavoro e il loro servizio possano sempre contribuire all'edificazione di una comunità fraterna rispettosa e solidale. Il Martire Sebastiano patrono degli operatori della Polizia Municipale protegga sempre tutto il personale e le loro famiglie."

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa