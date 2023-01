Lo sport non ha età, Antonino Occhipinti festeggia 95 anni in palestra

Antonino Occhipinti è l'esempio vivente dell'efficacia dell'attività fisica per rimanere in forma e attivi. Da oltre dieci anni Antonino frequenta con assiduità i corsi di attività motoria per over 60, promossi dal Comune di Montemurlo e, ieri, ha festeggiato i suoi 95 anni in palestra a Oste con i suoi compagni di corso.

Antonino è lo sportivo più anziano ma certamente anche il più entusiasta delle oltre cento persone iscritte ai corsi di attività motoria del Comune. Tre volte la settimana Antonino, fisico minuto e riflessi pronti, prende la sua auto e raggiunge in autonomia la palestra di Oste, dove fa un'ora di ginnastica con gli insegnanti Luisella Tarello e Nicola Dechirico. Esercizi alla spalliera, yoga, pilates e respirazione, un'attività, quella della motoria per anziani, che fa bene al corpo e alla mente, come racconta l'insegnate Luisella Tarello, ex insegnante di educazione fisica in pensione, che da tempo si dedica con grande passione alla ginnastica per le persone più mature: "Antonino apprende con facilità tutti gli esercizi, è sempre molto lucido e s'impegna tantissimo in tutte le attività che gli vengono proposte, proprio come il saggio che abbiamo fatto lo scorso dicembre in occasione della premiazione dell'atleta dell'anno. - spiega - Antonino frequenta i miei corsi da oltre dieci anni e quest'anno, in occasione dei suoi 95 anni, ci teneva tanto a poter festeggiare il compleanno con gli amici di corso, perché - mi ha confidato - in vita sua ha lavorato tanto e non l'aveva mai fatto prima".

Il compleanno di Antonino Occhipinti in palestra con l'assessore Vespi e ai compagni di corso

Antonino Occhipinti è originario della Sicilia ma da molti anni vive a Oste, dove ha lavorato come muratore, operaio tessile, camionista. Non è un atleta Antonino, ma ha la tempra e lo spirito del campione, quella di chi non si arrende allo scorrere degli anni ma affronta la vita sempre con un sorriso. Da qualche anno poi è rimasto vedovo e la palestra rappresenta un'occasione per sistemarsi, uscire di casa e incontrare altre persone. Un modo per sentirsi vivo e attivo. Così, con qualche settimana di ritardo a causa di problemi familiari, ieri Antonino Occhipinti ha potuto fare la sua festa di compleanno con gli altri 33 compagni di corso, dai 60 anni in su. Anche l'assessore allo sport del Comune di Montemurlo, Valentina Vespi, ha voluto festeggiare Antonino Occhipinti: "È stato davvero molto bello poter festeggiare insieme i 95 anni di Antonino, un uomo che è un esempio di forza ed entusiasmo per tutti noi - ha detto l'assessore Vespi - Una festa che ci conferma la validità dei corsi di attività motoria, preziosi per la salute e la socialità. È bello vedere come tante persone, invece di stare chiuse in casa da sole decidono di impegnarsi in un'attività che fa bene al corpo e alla mente".

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa