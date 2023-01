Atleti Abc in campo, tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket gialloblu

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket gialloblu scese in campo nel weekend.

Under 17 Eccellenza

Inizia in salita la seconda fase valida per il titolo per i ragazzi di Paolo Betti. I gialloblu cadono 66-74 per mano della Laurenziana al termine di una gara in bilico per tre quarti e poi decisa nell’ultima frazione. In panchina solo per onor di firma, oltre a Daniele Viviani, reduce dall’intervento alla mano, anche Lorenzo Rosi, che probabilmente sarà costretto a saltare tutta la seconda parte di stagione per sottoporsi ad un intervento al tendine rotuleo: a Lorenzo, fon da adesso, il nostro più grande in bocca al lupo. Nonostante due pesanti forfait, i ragazzi di coach Betti approcciano con intensità contro la squadra che ha chiuso al primo posto il girone B: al 10′ il tabellone segna 23-26, che diventa 38-42 all’intervallo. Al rientro i gialloblu si compattano e restano incollati ai fiorentini, tanto che al 30′ toccano il 56-58. Un equilibrio che, nella frazione finale, inizia a pendere dalla parte degli ospiti che, in volata, piazzano il break che vale i due punti.

Adesso doppio impegno a distanza ravvicinata: giovedì alle 20.30 sul parquet del Don Bosco Livorno e sabato alle 18 al PalaBetti contro Virtus Siena.

ABC CASTELFIORENTINO – LAURENZIANA BASKET 66-74

Tabellino: Rosi ne, Ticciati 1, Merlini 4, Marchetti 8, Bartolini 6, Lilli 24, Damiani 2, Viviani ne, Leti, Vallerani, Raggini 6, Filomeno 15. All. Betti. Ass. Mostardi.

Parziali: 23-26, 15-16, 18-16, 10-16

Under 17 Silver

Vittoria da incorniciare per i ragazzi di Fulvio Cantini che chiudono di autorità la pratica contro il Baloncesto Firenze: 64-40 il finale dello scontro diretto che ribalta anche il -9 dell’andata (57-48 a Firenze). Due punti davvero importanti che arrivano contro una diretta concorrente, risultato di una gara approcciata da subito con grande determinazione e portata a casa grazie ad una prestazione davvero corale. Tutti in campo e tutti protagonisti i gialloblu di coach Cantini che, dopo il 13-11 del primo quarto, piazzano un break nella seconda frazione che vale il +12 al 20′ (33-21). Nella ripresa i fiorentini provano ad accorciare la forbice, ma la truppa castellana è brava a gestire il vantaggio che resta invariato alla terza sirena (47-35). Poi, nell’ultimo quarto, la volata dell’orgoglio: un vero e proprio dominio gialloblu che vale un parziale di 17-5 e il +24 finale sul tabellone.

Prossimo impegno sabato alle 18.30 sul parquet del Valdelsa Basket, penultima giornata della prima fase.

ABC CASTELFIORENTINO – BALONCESTO FIRENZE 64-40

Tabellino: Niccolini 26, Giglioli 13, Altamore 10, Barlabà 3, Ricci 2, Marchetti 5, Vefa 2, Jelassi 1, Fiorentini 2, Kamberaj, Bernardoni, De Simone. All. Cantini. Ass. Cicilano.

Parziali: 13-11, 20-10, 14-14, 17-5

Under 15 Eccellenza

Si apre con un’altra prova di autorità il girone di ritorno dei ragazzi di Alessandro Mostardi che al PalaBetti si impongono per 72-64 sulla Sancat Firenze portando a sette la striscia di risultati utili consecutivi. Guidati da un Federico Zecchi che tocca quota 30, i gialloblu prendono il largo nella prima frazione per poi amministrare il vantaggio nei tre successi periodi di gioco. Al 10′, infatti, il tabellone segna 25-17, punteggio che a metà gara diventa 40-34. Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti restano in scia (44-37 al 30′) ma nonostante i tentativi fiorentini di girare l’inerzia, l’Abc mantiene saldo il controllo per poi gestire senza particolari patemi la volata finale.

Prossimo impegno domenica alle 11 sul parquet della Virtus Siena, scontro diretto per le primissime posizioni.

ABC CASTELFIORENTINO – SANCAT BASKET 72-64

Tabellino: Zecchi 30, Ciulli 12, Poggesi 8, Agbegninou 17, Bonora 3, Bini 2, Garbetti, Baldi, Fedeli, Bufalini ne, Crisafi ne, Borghesi ne. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 25-17, 15-17, 19-20, 13-10

Under 14 Elite

Contro la seconda della classe non arriva il bis per i ragazzi di Alessandro Mostardi che al PalaBetti cedono il passo al Valdelsa Basket per 66-79. Una gara i cui i gialloblu non riescono dunque a riscattare la sconfitta maturata nel match di andata e nella quale sono costretti ad inseguire fin dalla palla a due. Ottimo, infatti, l’avvio degli ospiti che prendono subito il largo toccando la doppia cifra di vantaggio al primo riposo (9-19). Nella seconda frazione arriva la reazione castellana, ma Valdelsa riesce comunque a gestire il vantaggio e all’intervallo il tabellone segna 29-37. Nella ripresa la sfida si accende e scivola via su un entusiasmante botta e risposta. Ma nonostante i ripetuti tentativi gialloblu di impattare, gli ospiti restano in controllo chiudendo il terzo quarto sul 47-58 per poi amministrare la frazione finale.

Prossimo impegno giovedì alle 18.15 sul parquet della Sancat, unica squadra ancora imbattuta.

ABC CASTELFIORENTINO – VALDELSA BASKET 66-79

Parziali: 9-19, 20-18, 18-21, 19-21

Under 19 Femminile

Colpaccio interno per le ragazze di Mario Ferradini che alla seconda di ritorno riscattano la sconfitta subita nel girone di andata e frenano la corsa del Cmb Valdarno, terza della classe: 63-52 il finale al PalaGilardetti. Una vittoria frutto di una prestazione sopra le righe, con Antonini e compagne che di fatto amministrano la sfida per tutti i quaranta minuti. Avvio scoppiettante e con gli attacchi sugli scudi, che vale il 22-18 alla prima sirena. Nel secondo quarto le gialloblu stringono le maglie in difesa e a metà gara toccano il +11 che manda le squadre negli spogliatoi (41-30). Al ritorno in campo le valdarnesi cercano di girare l’inerzia, ma la truppa castellana rispedisce al mittente ogni tentativo di riaprire i giochi. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 52-42, la frazione finale serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno lunedì alle 21.15 sul parquet della capolista P.F. Firenze.

BASKET CASTELFIORENTINO – CMB VALDARNO 63-52

Tabellino: Chelini 12, Bertaccini M. 6, Bertaccini E. 11, Antonini 13, Fiaschi 6, Casini 11, Ancillotti 2, L’Ala 2, Ugolini ne, Costa ne, Pezzatini ne. All. Ferradini. Ass. Banchelli, Costa.

Parziali: 22-18, 19-12, 11-12, 11-10

Minibasket

Un weekend con i fiocchi ed i controfiocchi quello del Minibasket Abc che cala l’en plein!

Gli Esordienti, in campo al PalaBetti, hanno la meglio sul Montesport aggiudicandosi tutti i 6 tempini di gioco, mentre gli Aquilotti e gli Scoiattoli espugnano rispettivamente il parquet di Pino Firenze e Endas Pistoia per 5 tempini a 1.

Nel prossimo fine settimana in campo sabato sia gli Scoiattoli che gli Aquilotti: i primi saranno attesi alle ore 11 dal Cmb Arno, i secondi alle 15 ospiteranno invece la Sancat.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa