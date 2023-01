Brutta sconfitta per il Palagina Cappiano Volley

Nella terza giornata di ritorno del tredicesimo Campionato Open Femminile Uisp, girone A, la Polisportiva Monteserra ha battuto il Palagina Cappiano Volley con un secco 3-0. I parziali dei tre set: 28-26, 29-27 e 25-18.

Quindi battuta d'arresto per le “calligiane” che cedono per 3-0 in casa del Monteserra, ma il risultato non rende giustizia al team di coach Fagiolini che lotta ben oltre i vantaggi nei primi due set.

Assenti la centrale Nicoletta Fagiolini e l'opposto Marrucci, in campo entrano Maccioni in palleggio, Zito opposto, Bertini nell’insolito ruolo di centrale insieme a Mugnaini, bande Salvadori e Maestrini, libero Giorgetti.

Unico cambio a metà del terzo set con l'ingresso di Ramerini per Maestrini. I primi 2 set sono pressoché identici: locali sempre leggermente avanti, ospiti che recuperano e pareggiano: frazioni interminabili che premiamo le padrone di casa.

La Palagina passa al quarto posto con 11 punti e giovedì 26 ospita la vice capolista Trident di Pontedera con fischio d'inizio alle 21,30 al PalaPascoli di Fucecchio.