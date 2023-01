Cocaina in forma liquida dalla Colombia, due arresti nel Pisano

Hanno importato dalla Colombia in provincia di Pisa della cocaina in forma liquida, facendola passare per cosmetico naturale. Padre e figlio sono stati arrestati a Cascina e Bientina, dove i carabinieri del Nas di Bologna e quelli di Livorno hanno proceduto al fermo.

Le indagini sono partite a settembre 2021 a seguito del sequestro di un plico proveniente dalla Colombia contenente cocaina in forma liquida, dichiarata invece cosmetico naturale. Dalle analisi di laboratorio è emersa la presenza di cocaina, con un gradiente di purezza di 21,1%.

Le indagini, svolte in sinergia con personale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli in servizio all'aeroporto di Bologna, hanno consentito di individuare i due destinatari della droga. Sono in corso accertamenti per individuare altre persone coinvolte.