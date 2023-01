Evase il fisco per oltre un milione di euro, sentenza e confisca per 100mila euro

La guardia di finanza di Lucca ha eseguito una confisca definitiva per un importo di circa 100mila euro, pari al profitto dell’evasione fiscale, nei confronti di una persona residente nella Valle del Serchio, amministratore di un’azienda metalmeccanica.

L’operazione trae origine da una verifica fiscale della Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana, relativa a qualche anno fa e che aveva permesso di ricostruire l’effettivo volume d’affari realizzato dalla società ispezionata che non aveva presentato in dichiarazione dei redditi ricavi per oltre 900mila euro, oltre a un’imposta sul valore aggiunto sottratta alle casse del fisco di 142mila euro.

Oltre alle sanzioni amministrative il legale rappresentante della società è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Lucca. È stato aperto un procedimento penale per i reati tributari rilevati.

Il Tribunale ha accolto la tesi accusatoria della Procura e l’imputato è stato condannato a una pena detentiva e alla confisca di denaro e beni, fino a pareggiare l’importo dell’evasione fiscale.