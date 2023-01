In auto bloccati dalla neve, due giovani messi in salvo nell'Aretino

Continuano in Toscana gli interventi di soccorso per la neve. A Chiusi della Verna, Arezzo, il Soccorso Alpino ha tratto in salvo due giovani che erano rimasti con la propria auto bloccati in strada a causa del ghiaccio e della neve. L'intervento è scattato intorno alla mezzanotte e, prima delle due di notte, una squadra ha raggiunto i due 25enni.

I giovani erano in viaggio in direzione Emilia Romagna quando, per la chiusura di alcune strade diventate non transitabili, hanno imboccato quella per Chiusi della Verna ma le catene avrebbero ceduto bloccando l'auto e costringendoli a fermarsi. Lanciato l'allarme dal 118, la squadra del Soccorso Alpino si è diretta nel luogo dove si trovavano recuperandoli entrambi incolumi, riuscendo inoltre a liberare l'auto e farla ripartire.