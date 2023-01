Il Reto di Montisoni si aggiudica il premio “Gocciola d’Oro”

Tripletta per l’azienda agricola Reto di Montisoni che per il terzo anno consecutivo si aggiudica il premio Gocciola d’Oro, il concorso degli oli extra vergine d’oliva di Bagno a Ripoli che chiude la 24° edizione di PrimOlio.

Medaglia d’argento per l’azienda Chelli Italo di Lappeggi (anche lo scorso anno sul podio), mentre ottiene il terzo gradino l’“oro verde” del Podere Quarto.

L’olio prodotto dalle tre aziende è stato giudicato il migliore tra 15 partecipanti al concorso, dalla giuria composta dai sommelier dell’olio dell’Anapoo, l’Associazione nazionale degli assaggiatori professionisti di olio extra vergine d’oliva, sulla base di caratteristiche olfattive e gustative e analisi fisico-chimiche condotte in laboratorio. Al primo classificato è stato donato un manufatto di artigianato artistico in bronzo – un ramo d’olivo - realizzato dalla Fonderia Artù.

Sette, invece, gli oli in gara prodotti fuori dai confini comunali: in questo caso, è stata l’azienda Podere Carraia di Reggello ad aggiudicarsi il primo posto.

I nomi dei vincitori sono stati svelati ieri sera all’antico spedale del Bigallo durante la tradizionale cena con le aziende olivicole presenti alla mostra mercato di PrimOlio nel novembre scorso a Bagno a Ripoli.

Un centinaio i partecipanti, tra cui i referenti delle associazioni di categoria e di volontariato, dei commercianti, di Slow Food, di Città dell'Olio, del Consorzio Chianti Colli Fiorentini, che hanno contribuito a rendere possibile la manifestazione. Ad allestire la cena, organizzata dall’amministrazione, la società di refezione Siaf, con prodotti di filiera corta e olio ripolese. L’occasione per degustare una selezione degli oli delle aziende locali.

“Nonostante la stagione complicata, contrassegnata da un inizio veramente molto caldo, tanto che le lavorazioni delle olive si sovrappongono sempre più con la vendemmia, in generale anche quest’anno l’olio ripolese si conferma un prodotto di grande qualità – spiega il presidente della giuria, Alessandro Parenti di Anapoo -. Non solo, la qualità a nostro avviso cresce di anno in anno, probabilmente anche grazie a iniziative come questa che favoriscono lo scambio di conoscenze, una vera e propria cultura dell’olio, tra produttori ed esperti”.

“Un ringraziamento di cuore a tutti i partecipanti e a coloro che con il loro impegno e la loro passione hanno reso possibile PrimOlio, sempre più un punto di riferimento per l'olio d'eccellenza”, è stato rivolto dal sindaco Francesco Casini.

“PrimOlio continua a crescere e quella del prossimo novembre, quando la manifestazione festeggerà il quarto di secolo, sarà un’edizione speciale”, ha anticipato l’assessora allo sviluppo economico Francesca Cellini.