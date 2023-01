Picchia carabiniere alla fermata della tramiva, arrestato

Un 55enne polacco è stato arrestato ieri pomeriggio alla fermata della tramvia dopo aver minacciato gli addetti al controllo biglietti e dopo aver colpito con un pugno uno dei carabinieri. La chiamata al 112 è avvenuta alle 18.30 quando i carabinieri del Norm sono intervenuti alla fermata Leopolda. Il soggetto poi si era spostato alla fermata Muratori ed era in stato di ebbrezza. Alla richiesta dei documenti prima ha inveito contro di loro e poi ne ha preso uno per il polso e gli ha tirato un pugno sullo sterno. Dopo l'arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, oggi si terrà la convalida dell'arresto.