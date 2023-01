Rifiuti abbandonati per mesi anche dopo la pulizia dei volontari, la situazione a Santa Croce

Via dei Trasportatori non riesce a essere una strada pulita. La reprimenda arriva da Carmine Testa, referente PlasticFree per Santa Croce sull'Arno, il quale denuncia le condizioni della strada nonostante due interventi di pulizia di rifiuti abbandonati.

Il primo è stato a maggio 2022. La raccolta dei rifiuti da parte dei volontari portò a rimuovere quintali di immondizia stipata in un parcheggio.

Passata l'estate, la situazione tornò "identica a prima, se non peggio". Testa afferma di aver agito da solo e di aver ripulito l'area in solitaria il 30 ottobre scorso.

L'anno nuovo non ha portato il rispetto per l'ambiente, e Testa torna a denunciare l'abbandono di rifiuti di questo fine gennaio.

Testa afferma di aver contattato più volte l'amministrazione comunale guidata da Giulia Deidda per trovare una situazione. "Perché in tutta Italia multare il reato ambientale funziona e qui no? Perché dobbiamo arrenderci e abituarci al degrado?", afferma Testa.

A rispondere è il sindaco Giulia Deidda ai microfoni di gonews.it: "Il Comune di Santa Croce è in difficoltà nel fare le multe, ciò non significa che dobbiamo smettere di provarci. Abbiamo messo la scorsa settimana delle fotocamere in due punti nevralgici per questo fenomeno, altre ne acquisteremo prossimamente. Questi strumenti non risolvono un problema di civiltà, la vittoria contro questo fenomeno dovrebbe essere culturale di chi non abbandona e tiene pulito le aree private e pubbliche".