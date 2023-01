Ruba auto e, ubriaco, sfreccia per il centro di Firenze: arrestato

Era ubriaco, stava guidando un'auto rubata con a bordo undici bottiglie di vino pregiato portate via da un ristorante, inoltre non aveva la patente. La polizia lo ha fermato dopo una fuga nelle vie del centro di Firenze e lo ha arrestato. Protagonista un 29enne fiorentino.

Nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 gennaio la polizia verso le 3 ha visto sfrecciare un suv contromano in via Valfonda. Gli agenti hanno intimato l'alt all'auto, ma non si è fermata. Sono stati chiamati i rinforzi onde evitare il peggio.

Ne è nato un inseguimento ad alta velocità. Le pantere sono così riuscite insieme a chiudere il fuggitivo in piazza dei Nerli, dove quest’ultimo, vistosi ormai in trappola, ha abbandonato la vettura per scappare a piedi. Raggiunto in via del Leone, è stato fermato nonostante i tentativi di resistenza.

Durante i controlli,dalle sue tasche sono saltate fuori una lama di un coltello senza impugnatura e le chiavi dell’auto. I primi accertamenti hanno portato i poliziotti a scoprire che il mezzo era stato rubato da una villa a Sesto Fiorentino.

I proprietari non si erano ancora accorti di niente, ma una volta avvisati hanno ipotizzato che l’autore del furto avrebbe verosimilmente scavalcato la recinzione del giardino, sarebbe salito a bordo di una delle macchine parcheggiate all’interno (con le chiavi nel cruscotto) e messo in moto.

Prima avrebbe provato a uscire in grande stile, sfondando come un ariete il cancello principale, poi, non riuscendo nell’intento, avrebbe tolto il disturbo aprendosi direttamente un varco contro la rete metallica sul confine. Secondo quanto ricostruito il giovane sembrerebbe aver trascorso parte della sua infanzia proprio in quella villa, dove avrebbero lavorato entrambi i genitori.

Nell'auto erano presenti undici bottiglie di vino, risultato rubato nel retro di un ristorante sestese dove aveva lavorato il 29enne. L’uomo, finito in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, al momento è stato denunciato anche per furto aggravato continuato e per il porto ingiustificato della lama che aveva in tasca.

A questo elenco di reati si è aggiunto anche quello di guida in stato di ebbrezza. La sua corsa spericolata in auto, per lo più senza patente, gli è inoltre costata anche qualche migliaio di euro di multa. Il Tribunale di Firenze ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.





