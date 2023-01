Sorpresi da una minorenne a far sesso al supermercato, succede a Pisa

Due persone sono state sorprese a fare sesso nei bagni di un supermercato a Pisa. A scoprirle è stata una giovane, minorenne. Il fatto è avvenuto alle 13.30 di lunedì 23 gennaio al supermercato Pisanova, in via Venezia Giulia, zona Cisanello. I due sono stati sanzionati per il reato di atti osceni in luogo pubblico.

La ragazzina era in bagno quando ha sentito dei rumori dall'interno. Ha chiamato un'adulta, che ha allertato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia pisana che hanno fatto desistere la coppia. L'uomo, del posto, e la donna, di origini brasiliane, sono stati sanzionati. La donna è stata denunciata anche per violazione della normativa sull'immigrazione.