Urta bici e scappa, 59enne grave: incidente in Versilia

È grave un 59enne dopo un incidente a Querceta (Seravezza), in Versilia. Era in sella alla sua bicicletta e ha riportato un grave trauma cranico dopo che è stato urtato da un'auto. Il mezzo ha poi proseguito la sua corsa. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 di martedì 24 gennaio in via Alpi Apuane.

Sul posto è intervenuta l'auto medica, un'ambulanza della Croce bianca e l'elicottero Pegaso che ha trasferito il 59enne in codice rosso all'ospedale di Pisa. Per i rilievi è intervenuta la polizia municipale di Seravezza: saranno esaminate anche le immagini delle telecamere presenti in zona.