Torna la Florence Cocktail Week, decise le date

Florence Cocktail Week torna a Firenze dal 17 al 23 aprile 2023. A precedere la settimana edizione della kermesse dedicata al bere consapevole e di qualità, la quarta edizione di Tuscany Cocktail Week, che si svolgerà nelle 10 province toscane dal 10 al 16 aprile.

Le cocktail week toscane organizzate da Paola Mencarelli seguono lo schema degli anni precedenti e delle ultime nate Venice Cocktail Week e Cortina Cocktail Weekend.

● Sette giorni di eventi diffusi nei cocktail bar selezionati. Appuntamenti sartoriali con filo conduttore il bere consapevole e di qualità.

● Una settimana ricca di contenuti. Eventi, masterclass, presentazioni di prodotti e di libri, guest con ospiti di fama italiana e internazionale. Il tutto declinato in diversi momenti della giornata, dall’Aperitivo di Mezzogiorno alle Night Shift.

● Una drink list composta da 3 cocktail esclusivi

○ 1 Signature Cocktail #FCW23 e #TCW23

○ 1 drink RiEsco a Bere Italiano dedicato al Made in Italy per Firenze e 1 drink RiEsco a Bere Toscano dedicato al Made in Tuscany per le 10 province Toscane

○ 1 Eco Cocktail dedicato alla sostenibilità

Non mancano interessanti novità per le edizioni 2023, che vedranno elementi del passato rielaborati o eliminati per dar vita a un progetto unico e dinamico che sviluppa un’idea diversa di fruizione del drink. Florence Cocktail Week va ad accendere i riflettori sulle insegne del luogo per permettere a neofiti e appassionati di mixology di conoscere le diverse strutture e l’expertise dei barman stessi, che attraverso le loro creazioni promuovono la cultura del bere e l’interazione fra cliente e operatore.

“Le nostre cocktail week non sono manifestazioni standardizzate”. Racconta Paola Mencarelli. “Per mantenere viva l’energia e la curiosità mi piace rivedere ogni anno il format, introducendo novità e modificando i punti che con il passare del tempo diventano monotoni. Creare o cavalcare tendenze fresche e di valore è per me un modo per dar vita a appuntamenti unici e stimolanti”.