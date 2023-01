Incendiano auto e scappano su uno scooter rubato, denunciati due giovani

Lo scorso mercoledì 18 gennaio i vigili del fuoco di Montecatini sono intervenuti alle 4 di notte per un incendio di una Renault Clio. I residenti avevano allertato dopo aver sentito un forte botto dalla strada. Erano state avvistate due persone vestite di scuro che scappavano a bordo di uno scooter dalla targa coperta con una busta di plastica nera.

Sono intervenuti dunque i carabinieri per quello che pareva essere a tutti gli effetti un incendio doloso. Le fiamme ed il forte calore avevano anche parzialmente fuso una campana per la raccolta differenziata del vetro.

Dopo un appostamento dei militari in una via vicino al luogo dell'incendio, hanno avvistato lo scooter segnalato ed è partito subito l'inseguimento. A bordo c'erano due giovani, con vestiti corrispondenti a quanto segnalato dai residenti, e il motorino, risultato rubato a Pistoia, aveva ancora la targa coperta.

Per questi motivi, i due giovani di 18 anni e di 22 anni della Valdinievole sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione e per incendio doloso in concorso.

Il NORM della Compagnia Carabinieri di Montecatini sta svolgendo ulteriori approfondimenti per reperire filmati delle eventuali telecamere di sorveglianza presenti in zona nonché per appurare i motivi alla base gesto.