Manifesto del volontariato, oltre duecento persone a Firenze

25 anni sono l’età giusta per guardarsi indietro, riflettere sul cammino fatto e ripartire con un nuovo sguardo sulle sfide da affrontare nel futuro.

È questo lo spirito del percorso fatto in questo ultimo anno e mezzo da CSVnet, l’associazione nazionale che riunisce i 49 Centri di servizio per il volontariato (Csv) attivi in Italia dal 1997, con l‘obiettivo di rileggere i profondi cambiamenti del presente – gli adempimenti legati alla riforma del terzo settore, i nuovi bisogni sociali nati dalle emergenze degli ultimi anni – e costruire una nuova visione comune per rilanciare la funzione dei Csv quali agenti di sviluppo del volontariato nei territori.

L’iniziativa, dal titolo “Fare bene insieme. Consolidare ed evolvere. Luoghi per parlare di vision: meeting dei Csv”, il 27 e 28 gennaio, organizzata in collaborazione con il Cesvot sarà occasione per riflettere insieme ad oltre 200 partecipanti provenienti da tutta Italia – delegati dei Csv, delle principali reti nazionali del terzo settore e delle fondazioni bancarie - il documento di vision che è frutto del processo di ascolto ed elaborazione realizzato in questi mesi.

Molti gli interventi previsti fra i quali Chiara Tommasini presidente CSVnet, Titti Postiglione vice capodipartimento della Protezione civile, Francesco Profumo presidente Acri, Carlo Borgomeo, presidente Fondazione con il Sud, Vanessa Pallucchi portavoce del Forum terzo settore e Stefano Locatelli, vice presidente Anci.

Porteranno il loro saluto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e il presidente di Cesvot Luigi Paccosi.

Nel programma anche una lettura teatrale dell’attrice Daniela Morozzi con le musiche dal vivo eseguite dal musicista Giuseppe Scarpato.

La giornata di sabato 28 gennaio sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di CSVnet.

Fonte: Cesvot - Ufficio stampa