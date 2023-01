San Miniato nel nome di Italo Geloni nel Giorno della Memoria

Un Consiglio comunale aperto con i ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado è l’iniziativa che il Comune di San Miniato ha organizzato per celebrare il “Giorno della Memoria”, la giornata commemorativa istituita in Italia nel 2000. I lavori iniziano alle 9.30 di venerdì 27 gennaio, giorno in cui, nel 1945, i cancelli di Auschwitz vennero abbattuti dalla 60esima armata dell’esercito sovietico, con la deposizione della corona di alloro alla pietra monumentale dedicata a Italo Geloni, in piazza Geloni a San Miniato Basso.

Alle 10.00, alla presenza del presidente del consiglio comunale Vittorio Gasparri, del sindaco di San Miniato Simone Giglioli, del consigliere delegato alla memoria Michele Fiaschi, del vicario generale della Diocesi di San Miniato don Roberto Pacini, di Vania Fornaciari e Lavinia Lorenzi della sezione ANED di Pisa, di Federico Prosperi segretario generale della comunità ebraica di Firenze e Delio Fiordispina presidente della sezione ANPI di San Miniato e si aprirà il consiglio comunale aperto, alla Casa Culturale, dove parteciperanno le classi terze della scuola secondaria di primo grado degli Istituti Sacchetti e Buonarroti, mentre gli allievi dell’Accademia Musicale di San Miniato Basso, diretti dalla professoressa Marzia Vignozzi, suoneranno alcuni intermezzi musicali.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa