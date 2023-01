SP48 passa al Comune di Lamporecchio

A distanza di qualche anno, ovvero dal 2015 quando l’Amministrazione comunale formalizzò la richiesta alla Provincia di Pistoia per la declassificazione della SP48 (Via G. Verdi) da strada provinciale a comunale, si è finalmente concretizzato il passaggio di consegne e dal 01/01/2023 la via che taglia tutto il centro del paese è entrata a far parte del patrimonio del Comune di Lamporecchio.

“È innegabile la soddisfazione” commenta il Sindaco Alessio Torrigiani che aggiunge “questo passaggio fa parte di un progetto specifico di riorganizzazione della viabilità e degli spazi del centro di Lamporecchio che ci ha visto avanzare la richiesta di declassificazione fin dall’inizio del precedente mandato amministrativo. L’iniziativa fu da subito concordata con l’ente provincia che convenne con noi sull’opportunità di effettuare questa operazione. Purtroppo i tempi non sono stati celeri come speravamo, ma il buon fine del passaggio ci ripaga della lunga attesa.”

I benefici per la cittadinanza, le attività e gli utilizzatori si vedranno già nel breve termine realizzando i seguenti specifici obiettivi:

- un intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale (riasfaltatura) già programmato che, condizioni metereologiche permettendo, verrà effettuato nelle prossime settimane risanando i tratti avvallati o maggiormente deteriorati. In estate/autunno è previsto un ulteriore intervento per completare la manutenzione straordinaria della strada;

- tutti i residenti su questa via saranno esentati dal pagamento del canone unico per i passi carrabili, come avviene per tutte le strade comunali;

- la circolazione stradale e l’utilizzo della viabilità sarà riequilibrato sulla base delle esigenze, opportunità e criteri che differenziano la gestione di una strada provinciale da una comunale.

Le strade provinciali che attraversano il territorio comunale si sviluppano per un chilometraggio sostanzialmente analogo a quelle comunali. Il nostro comune storicamente ha avuto un’espansione importante lungo queste direttrici che oggi costituiscono i luoghi maggiormente vissuti e frequentati, motivo per cui dobbiamo prestare molta attenzione affinché la provincia si occupi al meglio sia della loro gestione che della manutenzione.

La declassificazione di Via Verdi e le opere già in programma costituiscono un altro importante intervento messo in campo ai fini del miglioramento della sicurezza stradale sul territorio.

Fonte: Comune di Lamporecchio - Ufficio stampa