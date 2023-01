Tenta due rapine, ma fugge via in entrambi i casi: arrestato 22enne

Un 22enne è stato arrestato dai carabinieri per aver tentato due rapine in altrettanti esercizi commerciali a Lucca. Il primo tentativo risale alle ore 20 di ieri, quando il ragazzo armato di coltello e con il volto parzialmente coperto da sciarpa e cappuccio, si è introdotto all'interno di un negozio a Borgo Giannotti. Qui la proprietaria lo ha convinto di essere senza contanti, e il 22enne è fuggito via.

Il secondo colpo ha provato a metterlo a segno in una barberia in via del Brennero sempre a Lucca. Anche qui, però, la resistenza dei titolari lo ha messo in fuga.

Grazie alle indicazioni fornite dai testimoni, i carabinieri intervenuti sono riusciti a individuare e localizzare il giovane, residente a Capannori e ad arrestarlo quale presunto autore delle due tentate rapine.