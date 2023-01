Santa Croce saluta Evelina Conforti, ex assessore alla cultura

Sono giorni tristi per Santa Croce sull’Arno perché ieri ci ha lasciato Evelina Conforti. Ne dà notizia la sindaca Giulia Deidda in un post su Facebook, nel quale afferma: "Erede di una storica famiglia santacrocese, il nome di Evelina è da sempre legato alla Biblioteca oggi intitolata al sindaco Adrio Puccini di cui curò con passione instancabile tutta la preparazione e l’allestimento per l’inaugurazione avvenuta nel 1970 con la grande mostra su Cristiano Banti.

Nominata come assessora esterna alla cultura per due legislature dal 1995 al 2004 con il sindaco Maurizio Signorini, continuó a sostenere con forza l'ampliamento della biblioteca oltre che tutte le svariate attività culturali sia del Teatro Verdi che di Villa Pacchiani.

Da grande appassionata di cinema mise tutte le sue competenze a disposizione per i lavori di ristrutturazione del Supercinema Lami fornendo così un ulteriore presidio culturale a Santa Croce sull’Arno.

Frequentatrice assidua della biblioteca anche quando non rivestiva più alcuna carica, era normale trovarla a leggere i quotidiani con gli occhiali immancabilmente appesi al collo, in silenzio, discreta come sempre, e questo fino a quando le forze fisiche glielo hanno permesso.

Ci lascia una donna di grande spessore culturale, esperta e amante di cinema e letteratura, un’instancabile esploratrice del mondo.

Se ne va un pezzo del nostro Comune la cui importanza è ancora oggi testimoniata da ciò che ha saputo costruire per molte generazioni di ieri, oggi e domani".