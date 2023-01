Giornata della Memoria, alla Casa del Popolo di Greve in Chianti va in scena Lettera a Eichmann

Venerdì 27 gennaio, Giornata Internazionale della Memoria, alla Casa del Popolo di Greve in Chianti andrà in scena “Lettera ad Eichmann” a cura del Teatro Dell’Elce, una lettura di brani scelti da “Noi figli di Eichmann” di G.Anders, con voce di Marco di Costanzo e Stefano Parigi.

L’iniziativa promossa dal Circolo Arci in collaborazione con l’Associazione culturale Tiravento è in programma per le ore 21:15 ad ingresso gratuito.

All’indomani della condanna e dell’esecuzione di Adolf Eichmann, uno dei principali esecutori materiali dell’Olocausto, processato in Israele tra il 1961 e il 1962, il filosofo tedesco Gunther Anders scrive una lettera al figlio, Klaus Eichmann, esortandolo a fare i conti con la sua eredità morale. Con lo scorrere delle pagine emerge un dubbio: l’eredità di Klaus non è forse la stessa di tutti noi, figli di un’epoca meccanizzata in cui il mostruoso potrebbe nuovamente manifestarsi con facilità? Siamo forse tutti figli di Eichmann?

"Lettera a Eichmann" fa parte di Lighthouse, un progetto di produzione continua di reading da testi sulla cultura civile. Le letture sono allestite con un tavolo centrale al quale siedono gli attori e il fonico, con il pubblico disposto intorno o su due lati. La circolarità dello spazio e il carattere avvolgente del suono favoriscono una forte intimità dell’ascolto. La lettura non è impartita da attori con il leggio dall’alto verso il basso, ma al contrario è condivisa, partecipata. Gli attori e gli spettatori vi sono immersi.

Fonte: Ufficio Stampa