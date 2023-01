Sclerosi multipla, due pillole informative a Empoli alla sede Avis

La Sezione AISM di Firenze organizza due incontri informativi dedicati alle persone con sclerosi multipla a Empoli. Gli eventi si terranno alla sede AVIS - Via Guido Rossa, 1.

Nutrizione e Sclerosi Multipla - incontro con la nutrizionista Annalisa Olivotti

28 gennaio 2023 ore 09:45

Ginecologia, ostetricia e pavimento pelvico: dagli aspetti teorici alla vita di tutti i giorni

11 febbraio 2023 ore 09:45

La sclerosi multipla è una grande emergenza sanitaria e sociale per la quale ancora non esiste cura definitiva, colpisce soprattutto i giovani e le donne; in Italia ogni anno colpisce 3.600 persone, con una nuova diagnosi ogni 3 ore; tra queste ci sono anche bambini. Nella nostra Regione le persone affette sono oltre 8.000.

A Empoli è attivo da tempo un nostro Gruppo Operativo che si occupa di portare avanti attività per persone con SM del territorio e organizzare gli eventi nazionali di raccolta fondi.

La risposta dei cittadini empolesi e la loro sensibilità alle nostre iniziative è sempre molto partecipe ed entusiasta.

Con queste Pillole informative organizzate presso la sede Avis Empoli restituiamo solo in parte alle persone del territorio la gratitudine di AISM attraverso contenuti di interesse comune in risposta ai bisogni rilevati.