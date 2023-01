PD Toscana, per la segreteria corre Valentina Mercanti

Valentina Mercanti è candidata alla segreteria regionale toscana del Partito Democratico. Originaria di Lucca, quarantenne, è stata consigliera comunale e assessora a Lucca nella giunta Tambellini, poi è diventata assistente parlamentare dell'ex senatore toscano Andrea Marcucci. Su di lei convergono i fari dei grandi del PD toscano per la segreteria.

"Sono molto contento della candidatura di Valentina Mercanti a segretario regionale del Pd in Toscana. È una ragazza giovane, una nuova generazione che si affaccia ai ruoli di prima responsabilità alla politica, una ragazza molto impegnata sul piano amministrativo, quotidianamente ne ho in evidenza le doti" sono state le parole del presidente regionale Eugenio Giani. Sempre il governatore: "Ha maturato esperienza nella città di Lucca come assessore al commercio, all'economia, e devo dire che ha dimostrato una grande concretezza, capacità di risolvere i problemi, impegno a stare fra la gente. È quello di cui abbiamo bisogno per un Pd che vive il suo momento congressuale, vive la possibilità di avere, attraverso Stefano Bonaccini, un nuovo rilancio a livello nazionale. Attraverso Valentina Mercanti fra i banchi del Consiglio regionale noi avremo, io auspico, la segretaria che potrà supportare con forza anche l'azione della giunta".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il sindaco fiorentino Dario Nardella: "Mercanti è una donna giovane, che ha già esperienza politica, incarna la voglia di innovazione della corrente Bonaccini ed il desiderio di valorizzare la forza del territorio e l'esperienza degli amministratori locali. È l'occasione di ritrovare entusiasmo per sostenere con convinzione Valentina Mercanti".

Concorda pure Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale: "Mercanti è radicata sul territorio, da sempre impegnata nel sociale e che ha già una profonda esperienza di amministratrice locale alle spalle. Rappresenta in pieno il profilo che, con la proposta congressuale di Stefano Bonaccini, vogliamo provare a valorizzare per dare vita, davvero, a una nuova stagione per il Partito Democratico".