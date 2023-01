Spara al cognato, la decisione del Gip: 41enne aretino resta in carcere

Il Gip di Arezzo ha deciso la custodia cautelare in carcere per Francesco Colonna, la guardia giurata aretina di 41 anni che mercoledì scorso ha sparato al cognato, il muratore 46enne Luca Valli, ferendolo gravemente. Per il giudice l'uomo, accusato di tentato omicidio, resta in carcere in quanto, vista la situazione familiare, esiste il rischio di reiterazione del reato. Rimangono gravi le condizioni del 46enne colpito all'addome, ricoverato al San Donato di Arezzo dove è stato sottoposto in queste ore ad un secondo intervento chirurgico.

Tutto si sarebbe originato da una discussione a proposito dell'assistenza e le cure all'anziana madre della guardia giurata. Colonna ha raccontato che di essersi chiuso in camera dopo il violento litigio; lì, raggiunto dal cognato, avrebbe afferrato la pistola d'ordinanza da cui sarebbe partito accidentalmente un colpo. Una versione contraddetta però dalla sorella, la quale avrebbe dichiarato di essere stata minacciata a sua volta.