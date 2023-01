Una studentessa di Volterra tra i migliori studenti della provincia di Pisa

Martedì scorso si è svolta, alla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest a Pisa, la cerimonia di consegna dei premi di studio 'Fascetti' e 'Bernardini' riservato ai migliori diplomati, nell’anno scolastico 2021-2022, negli Istituti tecnici, professionali e d'arte della provincia di Pisa.

Tra gli studenti eccellenti è stata premiata anche Elisa La Mastra, diplomata al Liceo Artistico dell’ I.I.S. Carducci di Volterra.

“Con grande piacere – dichiara Viola Luti, assessora all’Istruzione del Comune di Volterra – ho partecipato alla cerimonia di consegna dei premi ‘Fascetti’ e ‘Bernardini’ che è stata un’occasione di valorizzazione della passione, della determinazione con cui le studentesse e gli studenti della provincia di Pisa hanno intrapreso il loro percorso di formazione. L’istruzione, infatti, è fondamentale non soltanto per accrescere la propria preparazione culturale, ma anche per sviluppare la consapevolezza di noi stessi. Auguro ad Elisa - conclude Luti - di continuare, con lo stesso impegno e con la stessa tenacia, a perseguire i propri obiettivi”.

“L’IIS “G. Carducci” - dichiara la dirigente dell’Istituto Carducci Nadia Tani - esprime la sua viva soddisfazione per l’eccellente percorso di studi compiuto a Volterra da Chiara Brown, Elisa La Mastra e Manuela Mezzanu, le tre studentesse “centiste” della classe quinta del Liceo Artistico dell’a.s. 21-22, segnalate dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest per il premio “Giulio Bernardini”; si congratula, in particolare, con Elisa La Mastra, che, in virtù dei suoi lodevoli risultati, è stata insignita di uno dei dieci premi di studio riservati ai migliori diplomati dei Licei Artistici della Provincia di Pisa”.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa