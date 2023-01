Auto contro guard rail per evitare un animale: tre feriti sulla FiPiLi

La scorsa notte sulla Firenze-Pisa-Livorno, all'altezza di Vicarello (Livorno), un'auto con a bordo cinque giovani si è schiantata sul guard rail. La causa dello schianto, in cui sono rimasti feriti in maniera non grave tre occupanti del veicolo, trasportati in ospedale, sarebbe stato l’attraversamento della carreggiata da parte di un animale, forse un cinghiale. La 22enne di San Miniato alla guida avrebbe notato l'animale attraversare la strada ed avrebbe eseguito una manovra brusca per evitarlo, perdendo il controllo della macchina e andando a sbattere sul guard rail.