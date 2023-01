Pistoia e Agliana piangono il loro Vannino

Un malore ha stroncato oggi Alessandro Egidio Gori, conosciuto dalla comunità pistoiese con il soprannome di Vannino.

L'uomo, 69 anni, intorno alle 13 era in sella in bicicletta, quando tra Spedalino e Le Querci ha accusato un arresto cardiaco. Gli operatori del 118 intervenuti lo hanno traportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo, dove purtroppo è deceduto.

Grande il cordoglio sui social, dove i messaggi in ricordo del 69enne sono stati tantissimi. Vannino viveva tra Agliana e Pistoia, in zona Le Querci. Era conosciuto, anche fuori dai confini pistoiesi, per la sua scelta di vita in povertà estrema. Spesso lo si vedeva con pochi vestiti addosso, a prescindere dalle temperature.