Servizio Civile Universale di Anci Toscana, ultimi giorni

Ultimi 15 giorni per candidarsi al nuovo bando 2023 per il Servizio Civile Universale proposto da Anci Toscana: sono ben 130 i posti disponibili su progetti finanziati dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, che pongono Anci al primo posto in Toscana per numero di posti finanziati agli enti pubblici.

Le possibilità di impiego spaziano anche quest’anno in diversi settori. Dai nidi comunali (progetto Piccoli ma cresceremo, 10 posti) ai servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza (progetto Inclusivamente, 39 posti), dalle biblioteche (progetto CAN.BI.A. Cantieri Biblioteche Aperte, 41 posti) ai musei civici (progetto Musei vivi, 13 posti). Nuova offerta sul turismo e le attività degli ambiti, con il progetto Nuove rotte (22 posti). Non manca la protezione civile (5 posti per l’Unione dei Comuni della Lunigiana), con un progetto in collaborazione con Anci Nazionale.

I Comuni accreditati al servizio civile con Anci Toscana sono 194, di cui 98 iscritti al nuovo albo dell’Universale. La richiesta di iscrizione da parte dei Comuni può essere presentata ogni anno. Per partecipare ai progetti, tutti di durata di 12 mesi, possono candidarsi i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti. I candidati devono presentare domanda tramite Spid sulla piattaforma nazionale https:// domandaonline.serviziocivile. it/ entro le 14 del 10 febbraio prossimo. Si può presentare domanda per un solo progetto. I candidati saranno successivamente chiamati a svolgere un colloquio di selezione.

Tutte le info sui progetti Anci Toscana e le sedi: https://ancitoscana.it/ servizio-civile/servizio- civile-universale

Fonte: Anci Toscana - Ufficio Stampa