Da Firenze a Sanremo, Paolo Vallesi duetterà con I Cugini di Campagna

Paolo Vallesi sarà ospite de I Cugini di Campagna nella serata cover di venerdì 10 febbraio del 73esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo. L’artista fiorentino e lo storico gruppo duetteranno sulle note di "La Forza della Vita" e "Anima mia". Il medley sarà diretto dal Maestro Fabio Gargiulo.

"La Forza della vita", hit di Paolo Vallesi, fu portata dall’artista proprio al Festival nel 1992, nella categoria Big, classificandosi terza, e diventando uno dei più grandi successi degli anni novanta: una versione del brano, cantata con Gianni Morandi, è contenuta in "IoNoi", album pubblicato qualche mese fa per il trentennale di carriera di Vallesi.

"Anima mia" è il più grande successo de I Cugini di Campagna, uscito nel 1973, esattamente 50 anni fa, e contenuta nell’album omonimo. La canzone è stata incisa in varie lingue e nel tempo, è divenuta anche oggetto di cover da parte di artisti internazionali, come Dalida, Perry Como e Frida degli ABBA.

"Per me saremo come Bruce Springsteen insieme ai Maneskin" ha detto Paolo Vallesi con tono ironico. "Una cosa che non avrei immaginato fino a 2 mesi fa quando me lo hanno chiesto. Sono simpaticissimi. Sono bravissimi. Il loro pezzo una bomba. Sarà un grande piacere. Il modo migliore per celebrare l’album di duetti uscito per i miei 30 anni di carriera che in questo momento vede in promozione La Forza Della Vita insieme a Gianni Morandi. L’11 Marzo - ha aggiunto Vallesi - partirà il nuovo tour con la data di Roma https://www.ciaotickets.com/biglietti/paolo-vallesi-io-noi-roma. Non vedo l’ora".

Paolo Vallesi ha appena festeggiato i 30 anni di percorso artistico, iniziato nel 1991 con un primo posto al Festival di Sanremo con il brano "Le persone inutili", vincendo nella categoria Nuove Proposte e imponendosi immediatamente all’attenzione del pubblico. Un debutto che gli dà grande notorietà, confermata dal successo del suo primo album (per l’etichetta Sugar), che è stato anche il suo primo Disco d’Oro. Il successo viene bissato nel 1992, quando torna a Sanremo nella categoria Big con il brano "La forza della vita", che si aggiudica il terzo posto. L’album omonimo ottiene il Disco di Platino, risultando il secondo album più venduto dell’anno e rimanendo al primo posto in classifica per molte settimane. Quattro anni fa, il cantautore è stato protagonista e vincitore della trasmissione di Rai 1 "Ora o mai più", condotta da Amadeus. Nel 2022 è uscito il progetto "IoNoi" (etichetta Clodio Music/distribuzione Self), contenente due album: "Io", con brani inediti e "Noi", con i suoi successi interpretati insieme ad alcuni dei più grandi artisti e riarrangiati per l’occasione.

Fonte: Ufficio stampa