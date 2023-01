Con kit per scasso in auto e documenti falsi, arrestato a Empoli

Nell'auto dalla targa francese è stato trovato il kit del perfetto scassinatore con attrezzi, chiavi e grimaldelli. Il controllo della polizia di Empoli lo scorso sabato nei pressi della stazione, in via Curtatone e Montanara, ha portato all'arresto di un georgiano. L'uomo, alla richiesta degli agenti di esibire i documenti, ha mostrato una carta d'identita e una patente emessi in Slovacchia. Gli accertamenti della scientifica e della polizia di frontiera ha permesso di capire che i documenti, usati anche per l'espatrio, erano in realtà falsi. L'uomo adesso si trova nel carcere di Sollicciano.