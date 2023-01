Quattro posti di lavoro a tempo indeterminato, il concorso della Provincia di Lucca

L’amministrazione provinciale, guidata dal presidente Luca Menesini, ha bandito un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di quattro Addetti stradali specializzati in servizi tecnici (i cosiddetti cantonieri) con inquadramento professionale in categoria B3 del Contratto nazionale comparto Funzioni Locali, da destinare al settore viabilità dell’ente di Palazzo Ducale.

L’ultimo giorno utile per presentare la domanda di ammissione alle prove d’esame è il 24 febbraio.

Nel bando di concorso si evince che i neoassunti dovranno svolgere “attività tecnico-manuali in soggezione di traffico (con specifica abilitazione) che richiedono una particolare specializzazione, nell’ambito della manutenzione delle strade. E’ previsto l’utilizzo di veicoli che possono richiedere specifica patente o abilitazione (Autocarri, Trattori in tutte le loro conformazioni di lavoro, macchine per il movimento terra anche di grandi dimensioni, Fresaneve e Spazzatrici), utilizzo di attrezzature manuali o motorizzate che possono richiedere specifica abilitazione (motosega) e competenze nel settore della muratura e della carpenteria metallica”.

I cantonieri della Provincia, inoltre, “coordinano i lavori in squadra, e su specifico incarico collaborano con i tecnici di riferimento per la gestione e verifica di cantieri esterni e per la custodia e controllo delle varie dotazioni di lavoro e di sicurezza”.

È prevista la riserva di un posto a favore dei militari volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, qualora ne facciano domanda. Detta riserva si applica anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta ex art. 678 del D.Lgs 15 marzo 2010, n.66. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente alla suddetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

La domanda di partecipazione dev’essere trasmessa entro le 23:59 di venerdì 24 febbraio 2023, redatta e presentata in forma esclusivamente digitale. Il modulo è disponibile a questo indirizzo

Il concorso prevede tre prove d’esame: due di natura pratico-attitudinale e un colloquio (punteggio massimo di ogni prova 30 punti). Le prove si intendono superate con la votazione di almeno 21/30. Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova pratico-attitudinale.

Le prove in questione hanno l’obiettivo di accertare la maturità e la professionalità dei candidati, nonché le competenze specifiche, capacità organizzative e competenze attitudinali con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

Il bando è consultabile qui

Per chiarimenti e/o informazioni gli interessati possono contattare l’Ufficio Personale della Provincia: tel. 0583/417212- 417463- 417215; e-mail: personale.giuridico@provincia.lucca.it

Il bando di concorso è affisso all’Albo online della Provincia di Lucca nella sezione “Concorsi e selezioni pubbliche” e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’Ente (www.provincia.lucca.it ); sul portale del reclutamento “InPA” – Dipartimento Funzione Pubblica; nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – Concorsi ed esami.