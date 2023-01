Vandalizzata la panchina arcobaleno di Agliana: "Gesto vergognoso"

A nemmeno 24 ore dall'inaugurazione della panchina arcobaleno a Agliana, sono arrivati i vandali. È stata staccata la targa commemorativa apposta sulla panchina.

"Anche se ancora non sappiamo come siano andati i fatti, condanniamo il gesto accaduto che puntualmente avviene ad ogni installazione. Questi gesti, purtroppo, sono frutto di un clima che è diffuso nel nostro territorio. Sicur* di una condanna del gesto da parte delle istituzioni e della società civile, ci ritroveremo sabato mattina alla panchina, per installare nuovamente la targa e rafforzare il messaggio contro l'omolesbobitransfobia sul territorio" scrivono da Arcigay Prato Pistoia L'Asterisco.

Arcigay: "Non smetteremo di opporci all'odio"

La nostra comunità è sempre più nel mirino degli odiatori. Lo dimostrando due recenti atti di vandalizzazione dei nostri simboli: la panchina rainbow di Agliana in provincia di Pistoia a cui è stata staccata la targa commemorativa delle vittime dell’Omocausto e la bandiera rainbow bruciata e gettata in un cestino a Reggio Calabria. Si tratta di un chiaro attacco ai valori che questi simboli rappresentano: l'antifascismo, la lotta all'omolesbobitransafobia, l’accoglienza e l’inclusione. Non smetteremo di opporci alla cultura dell'olio e alla violenza fino a che tutte le persone non saranno libere e al sicuro in ogni strada, piazza e città di questo Paese. Esprimiamo sostegno e vicinanza ai Comitati Arcigay che quotidianamente lavorano sui territori per abbattere i pregiudizi e promuovere la cultura del rispetto e invitiamo la cittadinanza, le associazioni e le istituzioni a denunciare episodi come questi e a fare rete per mettere in campo strategie di contrasto efficaci.

Nardini: "Attacco a una comunità"

“Vandalizzare una panchina rainbow, peraltro a nemmeno 24 ore dall’inaugurazione, è un gesto vergognoso” Così commenta l'assessora regionale alle pari opportunità Alessandra Nardini dopo quanto è accaduto ad Agliana, in provincia di Pistoia.

“Danneggiare un simbolo che ci ricorda tutte le persone discriminate per il loro orientamento sessuale o identità di genere – prosegue - è un attacco all'intera comunità Lgbtqia+ e ai valori su cui si fonda la nostra società tutta, con l’aggravante che l’inaugurazione di questa panchina fa parte della celebrazioni del Giorno della Memoria, per ricordare che le persecuzioni nazifasciste riguardarono anche la comunità Lgbtqia+. La Toscana è antifascista ed è terra di diritti: non c’è spazio per l’odio e la discriminazione.”

L’assessore conclude ringraziando "di cuore la Sezione Soci Coop di Agliana, Arcigay Prato Pistoia L'’Asterisco e l’associazione PortaPerta per la determinazione con cui conducono questa battaglia di civiltà. Agliana, grazie a loro, avrà di nuovo la panchina arcobaleno con la targa commemorativa al suo posto, nonostante questo attacco vergognoso.”

Fossi: "Atto vergognoso"

“Ad Agliana è stata inaugurata una panchina rainbow, che poco dopo è stata vandalizzata. Un gesto che va condannato senza se e senza ma: la Toscana, da sempre, è terra di tutti e per tutti. Attaccare la comunità Lgbtqia+ è vergognoso”.

A dirlo è il candidato alla segreteria toscana del Pd e deputato Emiliano Fossi a proposito della panchina vandalizzata ad Agliana (Pistoia).

“Cari vigliacchi - dice Fossi rivolgendosi agli autori dello sfregio - in Toscana non c'è spazio per l’odio e la discriminazione. Ad Agliana la panchina tornerà a splendere coi suoi colori”.

Mercanti: "Danno alla Toscana"

Così la candidata alla segreteria PD Valentina Mercanti: "L’atto vandalico alla panchina arcobaleno di Agliana, inaugurata nella Giornata della Memoria in ricordo delle persecuzioni nazifasciste nei confronti degli omosessuali, è un danno e un’offesa all’intera Toscana. A quel gesto di becera intolleranza, il Partito Democratico dovrà rispondere con un impegno sempre maggiore, affinché nessuna persona sia più discriminata per l’orientamento sessuale e l’identità di genere. La nostra Regione è terra di diritti e libertà. Lo è da sempre, lo sarà sempre di più".