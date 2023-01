Federica Merisio si racconta. Un profilo della play classe 2003

È una delle più belle novità dell’Use Rosa Scotti. Federica Merisio, play classe 2003 arrivata in prestito da Geas Sesto, si è saputa ritagliare in questa prima metà di campionato uno spazio importante all’interno del gruppo ed in campo i risultati si vedono. Ormai definirla il cambio di Peresson suona come riduttivo perché la giovane è qualcosa di più importante negli equilibri della squadra e lo dimostra partita dopo partita. “Cerco sempre di dare quello che posso – spiega – c’è ancora tanto da lavorare e strada da fare ma questo lo so bene e quindi cerco di allenarmi con impegno e crescere. Per ora le cose stanno andando bene, sono soddisfatta della scelta che ho fatto e del campionato che stiamo facendo, fermo restando che la cosa che più conta è la squadra. Domenica con Battipaglia era un match difficile e per noi è una vittoria molto importante che volevamo a tutti i costi dopo il ko nel derby di Firenze. Ci abbiamo messo qualcosa più di loro e si è visto bene per come abbiamo approcciato alla partita. Con i primi due quarti in difesa abbiamo indirizzato la gara, ci abbiamo messo tanta energia e, concedendo poco, le cose sono andate bene anche in attacco. Un successo meritato che ci voleva”. La giovane play allarga poi il suo ragionamento al campionato. “Lassù ci si sta bene – prosegue – e cerchiamo di tenere l’atteggiamento giusto per mantenere il primo posto anche se il campionato è equilibrato e tutte le partite sono difficili. Già sabato saremo in campo a Matelica ed è una gara molto difficile contro una squadra che sta facendo un buon campionato. Cercheremo di prepararla al meglio perché vogliamo tornare a vincere anche in trasferta”.

Fonte: Ufficio Stampa