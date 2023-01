Risolti i ristagni d'acqua di fronte alla scuola di Morecci

Il Comune di Montemurlo ha risolto il problema dei ristagni d'acqua di fronte al plesso scolastico di Morecci. Spesso, in caso di forti piogge, all'entrata della scuola si formavano delle grandi pozzanghere che richiedevano l'installazione di “passerelle” provvisorie per far entrare i più piccoli all'asilo nido comunale “Tata Badà”. Il Comune di Montemurlo ha quindi deciso d'intervenire in maniera risolutiva, approfittando delle belle giornate dell'ultimo periodo. Nei giorni scorsi il Comune ha realizzato delle nuove canalette di scolo dell'acqua piovana ed ha installato delle griglie metalliche per evitare che foglie e terra possano ostruire il deflusso della pioggia. Inoltre, l'amministrazione comunale ha provveduto a realizzare un nuovo manto d'asfalto tra l'ingresso della primaria “Alberto Manzi” e quello del nido Tatabadà per favorire il deflusso dell'acqua piovana ed evitare i ristagni. «Si tratta di un piccolo intervento ma importante per dare risposta ad un problema reale e favorire l'entrata a scuola dei bambini dell'asilo nido comunale- conclude il sindaco Simone Calamai- Per il Comune di Montemurlo la manutenzione e la sicurezza delle scuole rappresentano una priorità e quindi siamo felici di aver risolto anche questo problema».

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa