Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend

Under 17 Eccellenza

Prima vittoria della seconda fase per i ragazzi di Paolo Betti che dopo un overtime fanno valere il fattore campo e battono la Virtus Siena: 87-85 il finale al PalaBetti. Nonostante le pesanti assenze che complicano e non poco il cammino castellano, i ragazzi di Paolo Betti approcciano subito con grandissima intensità chiudendo la prima frazione sul 26-20. Nel secondo quarto arriva puntuale la reazione degli ospiti che piazzano il contro break mettendo la testa avanti all’intervallo: 46-48 a metà gara. Nella ripresa è nuovamente l’Abc che prova a scappare (64-58 al 30′) ma la Virtus puntuale riacciuffa la sfida: 78-78 alla quarta sirena, overtime. I cinque minuti supplementari sono una battaglia di testa e cuore, chi più ne ha più ne metta. E alla fine, come da marchio di fabbrica, è il cuore gialloblu a battere più forte di tutto.

Prossimo impegno sabato alle 18.30 sul parquet della Mens Sana, ultima giornata del girone di andata.

ABC CASTELFIORENTINO – VIRTUS SIENA 87-85 dts

Tabellino: Rosi ne, Ticciati 16, Merlini 3, Marchetti 4, Carzoli, Bartolini 11, Lilli 20, Damiani 7, Leti, Vallerani, Raggini 4, Filomeno 12. All. Betti. Ass. Mostardi.

Parziali: 26-20, 20-28, 18-10, 14-20, 9-7

Under 17 Silver

Non arriva l’impresa per i ragazzi di Fulvio Cantini che nella penultima giornata della prima fase sono costretti a cedere il passo al Valdelsa Basket, seconda della classe, che in casa propria chiude la pratica sul 69-32. Gara tutta di rincorsa per i gialloblu, con i locali che scappano sul 21-9 dopo i primi 10 minuti di gioco. Nel secondo quarto l’inerzia non si sposta e i valdelsani piazzano un nuovo break che, di fatto, mette il sigillo già a metà gara: 41-13 all’intervallo. Nella ripresa la truppa castellana mostra una bella reazione ma la forbice è tale che Valdelsa deve soltanto amministrare.

Prossimo impegno lunedì alle 19.30 al PalaBetti contro Sancat, ultima giornata della prima fase.

VALDELSA BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 69-32

Tabellino: Altamore 13, Giglioli 2, Niccolini 13, Ricci 2, Kamberaj 2, Fiorentini ne, Jelassi, Barnardoni, De Simone, Barlabà, Uci, Marchetti. All. Cantini. Ass. Cicilano.

Parziali: 21-9, 20-4, 12-13, 16-6

Under 15 Eccellenza

Grandissima prova di autorità per i ragazzi di Alessandro Mostardi che nel big match valido per la seconda giornata di ritorno battono a domicilio la Virtus Siena: 42-58 il finale al PalaVivaldi che ribalta il -9 dell’andata e permette ai gialloblu di raggiungere e superare, in virtù degli scontri diretti, la Virtus in classifica andando a prendersi la seconda posizione. In avvio sono i padroni di casa che provano a prendere il controllo chiudendo il primo quarto sul 17-12. A cavallo tra la seconda e la terza frazione, però, l’Abc sale in cattedra stringendo le maglie in difesa e trovando buone soluzioni in attacco: nel secondo quarto un parziale di 4-19 vale il 21-31 all’intervallo che, grazie ad un nuovo break nella ripresa, diventa 27-48 al 30′. Un vantaggio che nella frazione finale i gialloblu sono bravi a difendere rispedendo indietro gli attacchi virtussini e portando a casa l’atteso big match.

Prossimo impegno domenica alle 11.30 al PalaBetti contro Pistoia.

VIRTUS SIENA – ABC CASTELFIORENTINO 42-58

Tabellino: Ciulli 2, Zecchi 19, Agbegninou 14, Bufalini 6, Matteini 6, Baldi 2, Poggesi 7, Borghesi 2, Garbetti ne, Bonora ne, Bini ne, Crisafi ne. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 17-12, 4-19, 6-17, 15-10

Under 13 Silver

Prosegue la cavalcata dei ragazzi di Giovanni Corbinelli nella Nba Jr League, con l’Abc che espugna per 33-67 il parquet di Valdera nella quarta giornata di ritorno, mantenendosi dunque in scia con il terzetto di testa. Gara subito incanalata dai gialloblu, che chiudono la prima frazione sul 6-17 per poi andare al riposo lungo sul 13-32 e con un buona ipoteca sul match. Ipoteca che arriva di diritto nel terzo parziale di gioco, quando un break di 8-22 indirizza definitivamente la sfida (21-54 al 30′), tanto che l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno domenica alle 9.30 sul parquet dell’Etrusca, seconda della classe.

VALDERA LOS ANGELES CLIPPERS – ABC CASTELFIORENTINO NEW ORLEANS PELICANS 33-67

Sono scesi in campo: Pannocchi, Rivola, Anton, Giovannoni, Arnoldi, Barnini, Bufalini, Pirrone, Pagliai, Capuana, Di Vilio, Di Carlo. All. Corbinelli. Ass. Bruni.

Parziali: 6-17, 7-15, 8-22, 12-13

Under 19 Femminile

Terzo squillo consecutivo per le ragazze di Mario Ferradini che nella terza giornata di ritorno piazzano il colpaccio in casa della seconda della classe: 49-51 il finale ai danni della Pallacanestro Femminile Firenze. Prosegue, dunque, l’ottimo momento delle gialloblu, che nelle ultime due gare hanno superato due delle prime tre squadre in classifica (la scorsa settimana a cadere è stato Valdarno) riscattando le sconfitte maturate nel girone di andata. Gara sul filo dell’equilibrio per tutti i quaranta minuti con le squadre che vanno a braccetto per l’intera durata del match: dopo il 13-15 che chiude la prima frazione, all’intervallo lungo il tabellone segna 27-28. Nella ripresa il botta e risposta prosegue fino al 37-36 alla terza sirena finchè, nella volata finale, la tenuta fisica e mentale delle gialloblu fa la differenza.

Adesso turno di riposo, si torna in campo lunedì 13 febbraio, alle ore 20, sul parquet della capolista Piombino.

P.F. FIRENZE – BASKET CASTELFIORENTINO 49-51

Tabellino: Casini 19, Chellini 4, Bertaccini E. 12, Antonini 9, Ancillotti 5, Fiaschi 2, Bertaccini M., Ugolini, Taddei, Costa, L’Ala. All. Ferradini. Ass. Banchelli, Costa.

Parziali: 13-15, 14-13, 10-8, 12-15

Minibasket

Una vittoria ed una sconfitta nel weekend del Minibasket Abc. Grandissima prestazione per gli Scoiattoli 2014 che si sono imposti per 6 tempini a 0 al domicilio del Cmb Arno. Non basta una buona prova, invece, agli Aquilotti 2012/2013 per difendere il PalaBetti contro la Sancat: 5-1 il conteggio finale dei tempini. Weekend di riposo, infine, per il gruppo Esordienti, atteso adesso dalla seconda fase.

Nel prossimo weekend, dunque, tutte in campo le tre formazioni gialloblu: sabato mattina, alle ore 9, gli Esordienti ospiteranno Santo Stefano e a seguire, alle 11, gli Scoiattoli riceveranno la visita del Cus Firenze. Domenica, invece, sarà la volta degli Aquilotti, attesi alle ore 16 sul parquet di Scandicci.

