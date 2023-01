San Valentino, torna la festa con le coppie “d’oro” e gli sposi da record

Il 1973 è l’anno in cui vengono inaugurate le Torri gemelle, i Pink Floyd pubblicano The Dark Side of the Moon e il film “Il Padrino” sbanca alla cerimonia degli Oscar. Ma è anche l’anno in cui si uniscono in matrimonio ben 106 coppie “d’oro” di Bagno a Ripoli che nel corso del 2023 raggiungeranno il traguardo del mezzo secolo di unione. Saranno loro le protagoniste assolute della festa di San Valentino promossa dall'amministrazione comunale in programma il giorno degli innamorati, martedì 14 febbraio, che torna in presenza dopo la pandemia.

Dalle 10.30 in Biblioteca comunale (via di Belmonte 38), il sindaco Francesco Casini insieme all'assessora al sociale Eleonora François accoglierà le coppie più “resistenti” per una piccola cerimonia. Sarà consegnata agli sposi una pergamena di ricordo con un disegno originale del Maestro Silvano Nano Campeggi. La mattinata sarà accompagnata da alcune letture da parte dei volontari della Biblioteca e da un piccolo intermezzo musicale. Accanto alle 106 coppie che festeggeranno le nozze d’oro, saranno invitati a partecipare anche gli sposi da record: due coppie legate da oltre 70 anni, le più longeve del territorio ripolese, e una sposata da 67 anni. Al termine dell’iniziativa, sarà offerto ai festeggiati un piccolo brindisi.

“È davvero un piacere poter tornare a festeggiare insieme le coppie d’oro di Bagno a Ripoli – dice il sindaco Casini -. Hanno trascorso mezzo secolo di vita insieme, avranno anche loro attraversato come tutti degli alti e bassi, ma sono riusciti a crescere insieme, uniti da obiettivi comuni, supportandosi a vicenda nei momenti difficili, gioendo insieme dei traguardi raggiunti. Il loro esempio è un dono per le loro famiglie e per tutta la comunità”.

Fonte: Ufficio Stampa